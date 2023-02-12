В операции задействовали канадские и американские самолеты.

В субботу, 11 февраля 2023 года, в небе над Канадой сбили неизвестный объект. В операции задействовали американские и канадские самолеты. Объект успешно обстрелял американский F-22.

"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) сбило объект над Юконом", – сообщил в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По словам канадского премьера, он уже провел разговор с президентом США Джо Байденом относительно этого инцидента.

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"Я разговаривал с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD за наблюдение", – отметил Трюдо.

Сбитие объектов в небе над Северной Америкой

В начале февраля над США заметили китайский разведывательный воздушный шар. Уже 4 февраля США сбили шар-шпион.. Соответствующий приказ отдал президент США Джо Байден. Объект был уничтожен ракетой одного из самолетов.

Примечательно, что Китай отклонил запрос о телефонном разговоре между Министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Китая Вэй Фенхе после того, как Вашингтон сбил китайский воздушный шар-шпион.

Позже Китай выразил протест против действий США в связи со сбитием воздушного шара, залетевшего в американское воздушное пространство. Пекин отмечает, что ранее "неоднократно информировал" американскую сторону "о гражданском характере дирижабля".

В то же время США намерены расширить санкции против Китая из-за инцидента с китайским воздушным шаром, пролетевшим через американскую территорию, предположительно, со шпионской миссией.

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