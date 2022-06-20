Президент США также назвал "весьма вероятным", что Украина станет членом Европейского Союза.

Президент США Джо Байден вряд ли посетит Украину в рамках своей поездки в Европу в конце июня.

Об этом он заявил сегодня, выступая перед журналистами, пишет CNN.

"Это зависит от обстоятельств", - сказал Байден, когда его спросили, планирует ли он приехать в Украину. Президент США добавил, что он не хочет "создавать дополнительные трудности для украинцев".

Он отметил, что в рамках своей поездки в Германию и Испанию на саммиты G7 и НАТО визит в Украину "маловероятен".

Помимо этого президент США назвал "весьма вероятным", что Украина станет членом Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 15 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.

Пакет помощи включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тыс. снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon для безопасности на побережье, тысячи приборов для защищенного радиосвязи и приборов ночного видения и других оптических приборов.

Кроме того, объявлено о выделении 225 млн долл. на гуманитарную помощь населению.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом отметил важность и своевременность оказания Соединенными Штатами дополнительного пакета помощи объемом 1 миллиард долларов.

Глава государства заявил, что поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности является беспрецедентной.

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