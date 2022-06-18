Пошлины в размере 25% на китайские товары были введены при президентстве Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином по отмене некоторых пошлин на китайские товары, введенные во времена Трампа.

Об этом глава Белого дома сказал журналистам в короткой беседе после прогулки на велосипеде возле своего пляжного дома в Делавэре, пишет Associated Press.

Байден не сказал, когда будет объявлено решение о судьбе экономических санкций, но отметил, что он приближается к его принятию.

"Я нахожусь в процессе принятия решения", - заявил президент.

Отмечается, что советники по национальной безопасности и экономике завершают пересмотр тарифной политики США и дают рекомендации президенту.

Пошлины в размере 25% на китайские товары были введены при президентстве Дональда Трампа. Они были призваны сократить дефицит торгового баланса США и вынудить Китай к более справедливой практике.

AP добавляет, что министр финансов США Джанет Йеллен недавно призвала отменить некоторые из этих пошлин для борьбы с инфляцией в Соединенных Штатах. Другие чиновники в администрации Байдена, включая торгового представителя США Кэтрин Тай, выразили обеспокоенность относительно ослабления пошлин, когда Китай не выполнил свои договоренности о закупке американской продукции.

По словам Тай, она рассматривает пошлины как один "инструмент в наборе инструментов экономической политики", который можно рассмотреть, но вместе с "многими другими инструментами, которые есть в нашем распоряжении".

"Важнейшим для нас является обеспечение того, чтобы эта среднесрочная стратегическая перестройка, которую, как мы знаем, нам необходимо осуществить, была тем, чего мы могли достичь, и что ничто из того, что мы делаем в краткосрочной перспективе, не подрывало эту большую цель", - сказала Кэтрин Тай.

Торговая война между США и Китаем

Напомним, торговая война между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками планеты, стартовала в 2018 году после того как тогдашний президент Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР. Пекин ответил на шаги Вашингтона зеркально.

Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал добиться справедливой торговли с Китаем. Главным оружием Вашингтон избрал торговые пошлины. По мнению тогдашнего главы Белого дома, США имеют преимущество в импорте и не могут проиграть. В 2018 году Китай импортировал из США товаров на сумму около 180 миллиардов долларов, что меньше, чем объем американских санкций.

США с 1 сентября 2019 года повысили пошлины на товары из Китая на сумму $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября должны были составить не 25%, а 30%.

В ответ Пекин ввел дополнительные пошлины в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. Они должны были вступить в силу в те же сроки, что и новые санкции США, — 1 сентября и 15 декабря 2019 года.

Впрочем, уже в декабре того же года Вашингтон и Пекин договорились приостановить торговую войну, которая нанесла мировой экономике ущерб на сотни миллиардов долларов. В Вашингтоне утверждают, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на 200 млрд долларов по сравнению с уровнем 2017 года. В ответ США снизят часть пошлин на китайский импорт и откажутся от введения новых с 15 декабря.

А в феврале 2020 года Китай принял решение вдвое снизить пошлины на ряд товаров, которые импортируются из США, на общую сумму $75 млрд. В частности, пошлина на товары, облагаемые с 1 сентября прошлого года по ставке 10%, теперь составит лишь 5%. Еще ряд товаров, пошлина на которые с 1 сентября 2019 года составляла 5%, будут облагаться налогом по ставке 2,5%.

Вас также могут заинтересовать новости: