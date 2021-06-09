Расширение Альянса на восток президент России расценивает как красную линию для своей страны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз отрицательно высказался о расширении НАТО, в частности, о расширении путем интеграции Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1".

"Что касается расширения НАТО, приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. Чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян, России, граждан нашей страны. Смотрите, было две так называемых волны расширения НАТО на восток. Заметьте, это происходило тогда, когда не было Крыма, никаких событий после госпереворота в Украине, отношения между Россией и Западом были ровными, вполне приемлемыми... Тем не менее все наши обеспокоенности были проигнорированы. ... Наплевали на наши интересы - и все", - сказал Путин.

Он также рассказал о "практическом значении" расширения НАТО для России, проиллюстрировав опасность примером с ракетами.

"Вот, смотрите. Мы говорим о каких-то красных линиях. Ведь расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России. Почему? Вот Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении там систем противоракетной обороны. Но пусковые установки их систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причем за очень короткое время - 15 минут.

Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?" - риторически спросил президент РФ.

Кроме того, Путин привел аналогию с США и спросил, было бы для них красной линией, если бы Россия разместила свои ракеты, к примеру, на канадской границе, за 7-10 минут полета от Вашингтона.

21 апреля Путин заявил, что "организаторы провокаций против России", которые угрожают коренным интересам безопасности, "пожалеют так, как давно ни о чем не жалели". При этом, по словам Путина, Россия сама будет определять "красные линии", которые не стоит переходить.

"Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую "красную черту", а где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии Reuters отметил: "Я прочитал сообщение Путина так: "Мы будем пересекать ваши "красные линии", но вам не позволено пересекать наши, и мы будем определять, где наши "красные линии".

Позже в Кремле заявили, что для Российской Федерации "красные линии" в отношении Украины проходят на "рубеже наших национальных интересов".

Кроме того, у Путина заявляли, что "глубоко сомневаются", что вступление Украины в НАТО будет способствовать завершению вооруженного конфликта на востоке Украины.

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Автор: Катерина Комолова