Классическая вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут переговоры 16 июня в Женеве на вилле XVIII века.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

По их данным, швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла-Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку.

Классическая вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Она окружена деревьями секвойи, кустарниками и старинными фонтанами, из парка открывается потрясающий вид на Женевское озеро и парусники.

Байдена и Путина на переговорах будут сопровождать государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Встреча Байдена и Путина

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Байден отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты. "Мы едины в реагировании на вызовы России в вопросах европейской безопасности, начиная от ее агрессии в Украине", - сказал Байден. Он заверил, что Соединенные Штаты будут решительно защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

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Автор: Денис Прядко