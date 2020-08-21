Байден: США не будут закрывать глаза на "награды России за головы американских солдат"

В своей речи Байден отметил, что как президент будет поддерживать союзников и ясно даст понять противникам, что дни умиротворения с диктаторами прошли.

США не потерпят «российских наград за головы американских солдат». Читайте такжеБайден согласился бороться с Трампом за кресло президента СШАОб этом заявил кандидат в президенты США Джо Байден. «Как президент я буду поддерживать наших союзников и друзей и ясно дам понять нашим противникам, что дни умиротворения с диктаторами прошли. Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат», - сказал Байден на виртуальном съезде демократов, сообщает The New York Times. Также Байден подчеркнул, что не допустит иностранного вмешательства в выборы. Выборы президента США: В июне газета The New York Times писала, что РФ якобы предлагала боевикам «Талибана» вознаграждение за убийство американцев. Президент США Дональд Трамп назвал сообщения выдумкой, которая направлена против него.

Джо Байден официально согласился участвовать в выборах президента США от Демократической партии. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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