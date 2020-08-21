Байден: США не будут закрывать глаза на "награды России за головы американских солдат"
10:42, 21 августа 2020Мир
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В своей речи Байден отметил, что как президент будет поддерживать союзников и ясно даст понять противникам, что дни умиротворения с диктаторами прошли.
Кандидат в президенты США Джо Байден \ REUTERS
США не потерпят «российских наград за головы американских солдат».
Читайте такжеБайден согласился бороться с Трампом за кресло президента СШАОб этом заявил кандидат в президенты США Джо Байден.
«Как президент я буду поддерживать наших союзников и друзей и ясно дам понять нашим противникам, что дни умиротворения с диктаторами прошли. Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат», - сказал Байден на виртуальном съезде демократов, сообщает The New York Times.
Также Байден подчеркнул, что не допустит иностранного вмешательства в выборы.
Выборы президента США:
- В июне газета The New York Times писала, что РФ якобы предлагала боевикам «Талибана» вознаграждение за убийство американцев. Президент США Дональд Трамп назвал сообщения выдумкой, которая направлена против него.
- Джо Байден официально согласился участвовать в выборах президента США от Демократической партии.
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