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Байден: США не будут закрывать глаза на "награды России за головы американских солдат"

10:42, 21 августа 2020
Мир
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Кандидат в президенты США Джо Байден \ REUTERS

Читайте такжеБайден согласился бороться с Трампом за кресло президента СШАОб этом заявил кандидат в президенты США Джо Байден.

«Как президент я буду поддерживать наших союзников и друзей и ясно дам понять нашим противникам, что дни умиротворения с диктаторами прошли. Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат», - сказал Байден на виртуальном съезде демократов, сообщает The New York Times.

Также Байден подчеркнул, что не допустит иностранного вмешательства в выборы.

Выборы президента США:

  • В июне газета The New York Times писала, что РФ якобы предлагала боевикам «Талибана» вознаграждение за убийство американцев. Президент США Дональд Трамп назвал сообщения выдумкой, которая направлена против него.
  • Джо Байден официально согласился участвовать в выборах президента США от Демократической партии.

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Автор: УНИАН

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