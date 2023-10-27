Каллас утверждает, что сейчас рисков для Эстонии нет.

Власти Эстонии предполагают, что повреждение газопровода Balticconnector и двух телекоммуникационный кабелей в Балтийском море могут быть связаны. Как пишет Politico, после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "есть основания полагать", что между этими инцидентами есть определенная связь.

"Сотрудничество между тремя странами в расследовании дел и взаимодействие с союзниками и партнерами было эффективным, и важно, чтобы мы продолжали это делать таким же образом. Важно подчеркнуть, что для Эстонии нет рисков относительно безопасности поставок газа или угрозы прерывания трансграничного интернет-соединения", – сказала Каллас.

В то же время премьер подчеркнула, что не стоит "спешить с преждевременными выводами".

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Инциденты в Балтийском море - это надо знать

В начале октября стало известно, что был поврежден подводный газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию с Эстонией. Сейсмологи зафиксировали на побережье взрыв в то же время.

Правоохранители Финляндии заявили, что причиной повреждения стало судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Помимо этого, в этом месяце было разорвано два телекоммуникационных кабеля, соединявших Эстонию с Финляндией и Швецией. В ответ на инциденты НАТО усилило патрулирование в Балтийском море.

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