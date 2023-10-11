Локальная магнитуда оценивается в 1,0.

На финском побережье Балтийского моря, вероятно, произошел взрыв в день, когда стало известно о повреждении газопровода Balticconnector.

Об этом говорится в отчете независимой исследовательской компании NORSAR, которая специализируется на сейсмологии и сейсмическом мониторинге.

Так, финские станции зафиксировали вероятный взрыв 8 октября в 01:20 по местному времени. Его очаг располагался примерно в 40 километрах от эстонского города Палдиски. Полученные данные продолжают анализировать,

Видео дня

"Локальная магнитуда события оценивается в 1,0, что значительно меньше, чем взрыв на газопроводе Nord Stream, зафиксированный в сентябре 2022 года", - отмечают исследователи.

Взрыв на газопроводе Balticconnector: что известно

8 октября финская сетевая компания по добыче газа Gasgrid Finland и эстонский оператор Elering сообщили о падении давления в трубопроводе. Уже на следующий день стало известно, что его могли повредить.

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что это произошло в результате внешнего действия. При этом он подчеркнул, что выводы делать пока рано. На ремонт газопровода могут уйти месяцы, также это повлияет на цены на газ.

Тем временем местные СМИ пишут, что в причастности к повреждению подозревают Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: