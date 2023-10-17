Этот кабель соединяет Швецию и Эстонию.

В Балтийском море был поврежден телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию с Эстонией. Очевидно, это произошло примерно в то же время, когда в начале октября был поврежден финско-эстонский газопровод.

Об этом пишет Reuters. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин уточнил, что повреждение кабеля произошло за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Швеции. С тех пор кабель продолжал работать.

"На данный момент мы не можем сказать, что вызвало эти повреждения. Но что мы можем сказать, так это то, что это повреждение произошло в то же время и физически близко к повреждению газопровода между Эстонией и Финляндией и телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Финляндией, о котором сообщалось ранее", – сказал он.

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Атака на газопровод между Финляндией и Эстонией

10 октября Финляндия объявила о повреждении подводного газопровода Balticconnector, соединяющего эту страну с Эстонией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что это повреждение не повлияло на общее подключение страны к газопроводу. В то же время в береговой охране Финляндии сказали, что трубопровод получил значительные повреждения.

Примечательно, что сейсмологи зафиксировали взрыв в день, когда был поврежден газопровод. Его локальная магнитуда составляла 1,0.

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