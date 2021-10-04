Ранее террористы назначали награду за его голову.

Скончался шведский художник Ларс Вилкс, знаменитый среди прочего своими карикатурами на пророка Мухаммеда.

По данным местных СМИ, 75-летний карикатурист, изобразивший, в частности, голову пророка Мухаммеда с телом собаки, погиб 3 октября в дорожно-транспортном происшествии около городка Маркарид на юге Швеции, пишет BBC.

Он ехал в автомобиле своей полицейской охраны, но машина столкнулась с грузовиком. Двое сопровождавших его полицейских также погибли, водитель грузовика получил ранения.

В заявлении полиции говорится, что до сих пор неясно, как произошла авария, однако оснований полагать, что она была умышлено подстроена, пока нет.

Ларс Вилкс и скандал из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Вилкс находился под защитой полиции после получения угроз за карикатуры 2007 года. Тогда он попал в международный скандал из-за создания ряда рисунков, изображающих пророка Мухаммеда в виде "Кругового пса" - самодельных уличных скульптур, появившихся в Швеции осенью 2006 года.

Читайте такжеЖурнал Charlie Hebdo отреагировал на серию терактов во Франции новой карикатуройРисунки предназначались для показа на местной выставке в городке Теллеруд, однако были сняты организаторами в целях предосторожности. Тогда Вилкс предложил их другим художественным галереям, но все отказались по тем же причинам.

Однако 18 августа региональная газета Nerikes Allehanda опубликовала одну из карикатур, чтобы проиллюстрировать передовую статью о самоцензуре и свободе религии. Обнародованный рисунок оскорбил многих мусульман, которые посчитали изображение своего пророка кощунственным.

Публикация привела к протестам мусульманских организаций и осуждению со стороны правительств Ирана Пакистана, Афганистана, Египта и Иордании, а также межправительственной Организации Исламская Конференция.

Вилксу поступали угрозы смертью, в том числе от Аль-Кайды, предложившей за его убийство 100 000 долларов. В марте 2010 года ФБР даже сумело предотвратить покушение на художника. Кроме того, 11 мая 2010 года на Вилкса попытались напасть несколько студентов-мусульман во время его лекции о свободе слова, а 15 мая неизвестные пробовали поджечь дом карикатуриста.

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Автор: Катерина Комолова