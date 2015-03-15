Шведского автора карикатур на пророка Мухаммеда наградили в Дании

Вилкс появился на публике впервые после того, как исламский радикал Омар Эль Хуссейн устроил стрельбу на дебатах в датской столице с участием художника, а позже у здания копенгагенской синагоги, сообщает Русская служба BBC.

Жертвами нападений тогда стали два человека.

Церемония вручения награды проходила в здании датского парламента под вооруженной охраной полиции.

Датское общество свободы печати, присудившее премию "Сапфо", связывается с правой частью датского политического спектра, тогда как Вилкс в Швеции сотрудничал с левыми политическими силами.

Созданные им карикатуры были опубликованы в 2007 году датской газетой Jyllands-Posten и спровоцировали протесты мусульман во многих странах мира. С тех пор художник живет в Швеции под охраной.

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Многие мусульмане считают изображение пророка Мухаммеда богохульством.

Количество полиции на церемонии награждения Вилкса и тот факт, что это мероприятие состоялось в здании парламента, свидетельствует о том, как сильно февральские нападения изменили Данию, где подобные меры безопасности прежде были большой редкостью, отмечает корреспондент Би-би-си в Копенгагене Малькольм Брабант.

Устроивший стрельбу в Копенгагене Омар Эль Хуссейн незадолго до этого вышел из тюрьмы, где сидел по уголовному делу и в террористических связях не подозревался.

На дебатах о границах свободы самовыражения в копенгагенском кафе от его пуль погиб датский кинематографист, а у здания синагоги – охранник храма.

После этого стрелявший сам был застрелен полицейскими.

Ранее УНИАН сообщал, что Иран назвал обложку Charlie Hebdo с пророком Мухаммедом оскорблением и провокацией.