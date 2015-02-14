В Дании обстреляли кафе, где проводилась организованная автором карикатур на Мухаммеда дискуссия

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Sky News, в результате погиб по меньшей мере один человек, ранения получили трое полицейских, открывших ответный огонь по нападавшему.

Читайте такжеВо Франции задержали шестерых чеченцев по подозрению в терроризмеПо данным телеканала, в окнах кафе Krudttoenden в северной части столицы Дании насчитали не менее 30 пулевых отверстий. По информации очевидцев, стрельба велась из автоматического оружия.

Организатором мероприятия стал шведский художник Ларс Вилкс (Lars Vilks), автор опубликованных в 2007 году карикатур на пророка Мухаммеда. Сам он присутствовал на встрече и не пострадал.