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В горах Австрии произошел камнепад: двое погибших, еще 7 человек ранены

18:33, 08 июля 2020
Мир
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ЧП произошло в одном из самых длинных ущелий в стране / фото ua.depositphotos.com

В горном ущелье Береншютцклямм на юго-востоке Австрии произошел камнепад. Двое человек погибли, еще семеро получили ранения. На месте происшествия работают спасатели. 

Об этом сообщает Страна со ссылкой на ORF.

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Как сообщается, ЧП произошло в одном из самых длинных ущелий в стране, по которому можно путешествовать по деревянным ступеням. 

По предварительной версии, несколько обломков породы вырвались из крутых скал и упали на людей. Это происходило в Береншютцклямме и раньше, но еще никогда не заканчивалось так трагично. Сейчас на месте проводится крупномасштабная операция полиции, горноспасательной службы, Красного Креста и пожарной бригады. Используются три вертолета.

Камнепад произошел в труднодоступной зоне. Кроме того, спасателям пришлось обыскать чрезвычайно холодный поток Микснитц, поскольку в нем могли быть жертвы.

Уже подтверждена гибель двух человек и ранения еще семерых. Точной информации о происхождении пострадавшей группы нет, но некоторые из членов группы могут быть иностранцами, поскольку для оказания неотложной помощи попросили услуги переводчика.

Как сообщал УНИАН, в последние дни Япония страдает от наводнений и оползней. Там, по последним данным, жертвами непогоды стали 56 человек.

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