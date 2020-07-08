Число жертв проливных дождей в Японии увеличилось до 56 человек

12:04, 8 июля 2020
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Еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По последним данным, жертвами наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Японии погибли 56 человек.

Более 50 человек в Японии погибли из-за сильных дождей

Сильный дождь обрушился на северную часть региона Кюсю ранним утром 7 июля. Две реки в префектуре Оита вышли из берегов, передает NHK

Продолжающиеся несколько дней проливные дожди уже нанесли серьезный ущерб региону Кюсю. 56 человек погибли, у двоих отсутствуют жизненно важные функции и еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Властям еще предстоит оценить ущерб в некоторых районах. Спасатели планируют продолжать поисково-спасательные операции в среду.

Напомним, десять человек погибли в результате шторма, который прошел в южных штатах Бразилии. 

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Теги: #Япония#погода#наводнение
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