Число жертв проливных дождей в Японии увеличилось до 56 человек
Еще 16 человек числятся пропавшими без вести.
По последним данным, жертвами наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Японии погибли 56 человек.
Более 50 человек в Японии погибли из-за сильных дождей
Сильный дождь обрушился на северную часть региона Кюсю ранним утром 7 июля. Две реки в префектуре Оита вышли из берегов, передает NHK.
Продолжающиеся несколько дней проливные дожди уже нанесли серьезный ущерб региону Кюсю. 56 человек погибли, у двоих отсутствуют жизненно важные функции и еще 16 человек числятся пропавшими без вести.
Властям еще предстоит оценить ущерб в некоторых районах. Спасатели планируют продолжать поисково-спасательные операции в среду.
Напомним, десять человек погибли в результате шторма, который прошел в южных штатах Бразилии.
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