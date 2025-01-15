Оскар Дженкинс воевал на стороне Украины и был взят в российский плен, где его, возможно, убили.

Австралия требует от РФ объяснений в связи с информацией об убийстве австралийского солдата, которого Россия взяла в плен в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, австралия вызвала российского посла после сообщений о том, что мужчина из Мельбурна был убит в российском плену.

Правительство Австралии обратилось к российским властям с просьбой немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса.

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"Мы дождемся обнародования фактов. Но если Оскару Дженкинсу был причинен какой-либо вред, это абсолютно предосудительно, и австралийское правительство примет самые решительные меры", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Как сообщает информагентство, Дженкинс - учитель из Мельбурна. Он служил вместе с украинскими военными, но в прошлом году его захватила Россия в качестве военнопленного.

Роль Австралии в войне

Австралия является одним из крупнейших не входящих в НАТО доноров поддержки Запада для Украины и поставляет помощь, боеприпасы и оборонное оборудование.

Она запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию и ввела санкции в отношении около 1000 российских физических и юридических лиц.

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