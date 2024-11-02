Сообщается, что о применении JDAM-ER в Украине с МиГ-29 впервые стало известно в марте 2023 года.

Австралия предоставила Украине авиабомбы JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range), которые сняли с вооружения Королевских ВВС, пишет Australian Defence Magazine.

Отмечается, что бомбы передали в рамках поддержки Австралии воюющей страны. При этом неясно, когда именно указанные боеприпасы поставили.

Издание напомнило, что о применении JDAM-ER в Украине с МиГ-29 впервые стало известно в марте 2023 года, однако тогда бомбы предоставили США. И только в апреле 2024 года Австралия подтвердила, что поставила Украине боеприпасы класса "воздух-земля" без указания, какие именно.

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Также указывается, что в июле 2024 года в Австралии объявляли о передаче оружия такого же класса "воздух-земля" в рамках нового пакета военной помощи на 250 миллионов долларов.

Бомбы JDAM-ER - что о них известно

Joint Direct Attack Munition (JDAM) - обычные авиабомбы производства компании Boeing. Они дооборудованы аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Бомбы массой от 230 до 960 кг имеют дальность применения от 40-75 км. JDAM-ER - последняя модификация.

JDAM реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы. Первый комплект выпущен в 1997 году фирмой Boeing и Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

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