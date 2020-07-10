В Мексике самолет с кокаином загорелся после посадки и попал на видео
22:15, 10 июля 2020Мир
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Неподалеку от самолета обнаружили грузовик с 390 килограммами кокаина.
Причины возгорания самолета не называются / скриншот из видео
В Мексике самолет, использовавшийся для нелегальной перевозки наркотиков, загорелся сразу после посадки.
Запись пожара опубликовало BBC.
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Инцидент произошел на одном из шоссе на юге страны. Согласно предварительным данным, на борту перевозились наркотики - в штате Кинтана-Роо неподалеку обнаружили грузовик с 390 килограммами кокаина.
Причины возгорания самолета не называются.
Как сообщал УНИАН, власти Панамы задержали подводную лодку с 5 тоннами кокаина.
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