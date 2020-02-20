В Панаме обнаружили подводную лодку с пятью тоннами кокаина

Сама подлодка была самодельной.

Власти Панамы задержали подводную лодку с 5 тоннами кокаина.

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Об этом сообщила Национальная воздушно-морская служба страны Senan. На подлодке находилось четыре колумбийца, они задержаны.

По данным Reuters, подлодка была самодельной. Это первый случай задержания такого вида транспорта для перевозки наркотиков, отметило агентство.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2019 года в Европе впервые перехватили подводную лодку с тремя тоннами кокаина. Испанская полиция перехватила подводную лодку для перевозки наркотиков у побережья Галисии в северо-западной части страны. Субмарина перевозил около 3000 кг кокаина. Она была сделана в Гайане, ее длина составляет 22 метра, а в Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.