Грузовой самолет Boeing 777-F авиакомпании Turkish Airlines Cargo, летевший из Стамбула в Алматы, экстренно вернулся в аэропорт Стамбула после столкновения со стаей птиц.
Инцидент произошел над Мраморным морем, примерно через полчаса после взлета, сообщает IHA.
В результате столкновения лайнер получил повреждения в носовом обтекателе и приемниках воздушного давления.
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Самолет отбуксировали в технический ангар для оценки повреждений и необходимого технического обслуживания.
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