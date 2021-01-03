Лайнер получил повреждения в носовом обтекателе и приемниках воздушного давления.

Грузовой самолет Boeing 777-F авиакомпании Turkish Airlines Cargo, летевший из Стамбула в Алматы, экстренно вернулся в аэропорт Стамбула после столкновения со стаей птиц.

Инцидент произошел над Мраморным морем, примерно через полчаса после взлета, сообщает IHA.

В результате столкновения лайнер получил повреждения в носовом обтекателе и приемниках воздушного давления.

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Самолет отбуксировали в технический ангар для оценки повреждений и необходимого технического обслуживания.

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Автор: Александр Топчий