К воскресенью темпы наступления антиправительственных сил действительно заметно замедлились.

Правительственная сирийская авиация и российские военные самолеты резко усилили кампанию воздушных атак по городам под контролем повстанцев, пытаясь сдержать наступление антиправительственных сил. Об этом пишет Financial Times.

В частности ударам подвергся контролируемый повстанцами город Идлиб. Оппозиционные СМИ и военные наблюдатели также утверждают, что российские и сирийские самолеты нанесли удары вблизи университетской больницы в городе Алеппо, захваченном повстанцами вчера-позавчера.

Повстанцы, которые начали атаку только в среду, заявили, что их бойцы продвинулись в нескольких направлениях от своего опорного пункта в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Ключевым достижением этого наступления стал двухмиллионный город Алеппо, который правительственные войска контролировали последние восемь лет после того, как несколько лет пытались его захватить. Однако в воскресенье продвижение повстанцев, кажется, замедлилось, пишет FT.

Видео дня

Повстанцы попытались заскочить и в крупный город Хама, который лежит на дороге в Дамаск, а также заявили о захвате ряда меньших городов в провинции Хама. Однако сирийские власти это отрицают.

В своем первом публичном комментарии с начала наступления повстанцев "президент" Башар Асад заявил, что Сирия продолжит "защищать свою стабильность и территориальную целостность перед лицом террористов и их сторонников".

Известно, что в начале недели Асад находился с визитом в Москве, и пока неизвестно, вернулся ли он обратно.

"Способность [повстанческого альянса] Хайят Тахрир аш-Шам продвигаться глубже в Сирию является серьезным неудобством для Асада, что подчеркивает слабость режима. Наступление, казалось, планировалось годами, и происходит в то время, когда союзники Асада заняты собственными конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке", - пишет FT.

Лидер повстанцев Абу Мохаммад аль-Джолани, в распространенном на этой неделе заявлении, сказал, что его бойцы не отдохнут, "пока мы не достигнем сердца Дамаска". Правда само видео уже идентифицировали, как довольно старое.

Обострение в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, контрнаступление сирийских повстанцев, которые представляют собой коалицию исламистских боевых групп во главе с поддерживаемой Турцией группировкой, связанной с Аль-Каидой, стало сенсацией уходящей недели. По данным Kyiv Post, помочь с подготовкой этого наступления могли инструкторы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также мы рассказывали, что после трех суток успешных наступательных действий повстанцев в Сирии войска РФ понесли там значительные потери. Некоторые подразделения россиян находятся в окружении, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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