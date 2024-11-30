Ранее правительство Сирии подтвердило отступление из Алеппо.

В Сирии повстанцы продолжают наступательные действия и расширяют зону своего контроля. В частности они имеют продвижение в центрально-западной провинции Хама, сообщает турецкое агентство Anadolu.

"Вернув большую часть города Алеппо и всю провинцию Идлиб из рук сил режима [Асада], вооруженные группы продвигаются к [городу] Хама, который находится к югу от Идлиба и находится под контролем режима", - пишут турецкие журналисты.

По данным издания, в течение субботы повстанцы захватили город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб и продолжили продвижение, взяв под контроль несколько населенных пунктов на севере провинции Хама. В частности называются такие поселки как Тайбат аль-Имам, Кафр-Зайта, Кафр-Нбуда, Хильфая, Калат-Мадик, Латамне, Соран, Кирнез, Мардес, Хамайет, Термала и Морик.

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По данным "Анадолу", повстанцы уже находятся примерно в 8 километрах от центра города Хама, где они ведут бои с правительственными силами.

Тем временем в соцсетях ходят самые невероятные слухи, которые пока не были подтверждены ни одним авторитетным источником. В частности сообщается о якобы полном захвате Хамы повстанцами и якобы о попытке государственного переворота: якобы в Дамаске слышны выстрелы возле дворца "президента" Башара Асада и у здания Геншатба.

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Как писал УНИАН, несколько дней назад сирийские антиправительственные силы начали внезапное наступление, которое застало врасплох правительственную армию. В течение двух дней повстанцы дошли до Алеппо - второго по величине города страны.

Сегодня правительство Сирии подтвердило, что армия "временно" оставила город, готовясь к контрнаступлению. Военные также подтвердили, что за последние несколько дней в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе они потеряли десятки солдат.

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