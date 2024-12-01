Натиск на сирийские правительственные силы в Алеппо осуществляется различными оппозиционными группами.

Атака на сирийские правительственные силы в Алеппо, которая началась 27 ноября, осуществляется коалицией исламистских боевиков во главе с поддерживаемой Турцией группировкой, связанной с Аль-Каидой - в частности, ее бывшим сотрудником Хаятом Тахрир аш-Шамом. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Kyiv Post.

Отмечается, что группы повстанцев, базирующихся в регионе Идлиб, среди которых - члены Туркестанской исламской партии, прошли оперативную подготовку у спецподразделений группы "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным источников, учебная группа сосредоточилась на тактике, разработанной во время войны в Украине, в том числе на применении беспилотников.

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"Группа "Химик" организовала атаку на российскую военную базу на юго-восточной окраине Алеппо 15 сентября, во время которой были уничтожены российские ударные беспилотники и "закамуфлированные самодельные взрывные устройства", - пишет издание.

При этом отмечается, что было предположение, что украинские спецназовцы оказывают поддержку нынешним атакам сирийской оппозиции, но подтверждения этих данных пока нет:

"Предположение об участии Украины можно рассматривать как часть более широкого участия вооруженных сил Киева против российских сил за рубежом, включая вероятную прямую поддержку нападения исламистской милиции на российских наемников Группы Вагнера и правительственные силы 26 июля в Мали".

Ситуация в Сирии - последние новости

Накануне правительственные войска Сирии заявили об отступлении из Алеппо. Военные заявили, что это является частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для дальнейших контратакующих действий.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийские оппозиционные силы начали внезапное наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Это стало крупнейшей вспышкой боев за последние несколько лет. Повстанцам удалось захватить по меньшей мере 15 сел к западу от Алеппо.

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