Лайнер сможет доставить пассажиров из Пекина в Нью-Йорк всего за 2 часа.

Китайская компания Space Transportation осуществила успешный испытательный полет прототипа сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что успешные испытания открывают дорогу к первому полету полноразмерного самолета, который запланирован на 2027 год.

По данным китайской компании, самолет сможет развивать крейсерскую скорость до 4900 км/ч - это примерно вдвое быстрее, чем летал легендарный "Конкорд", разработанный в Европе. Таким образом Yunxing сможет доставить пассажиров из Пекина в Нью-Йорк всего за 2 часа.

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Никаких деталей относительно перспективной разработки, к сожалению, представлено не было. Анализ изображений позволяет предположить, что Yunxing получит два двигателя неизвестного типа. Впрочем, до первого полета "полноценного" самолета конструкцию могут еще несколько раз изменить.

Сверхзвуковые пассажирские самолеты - справка

Американская United Airlines, входящая в ТОП-3 авиакомпаний мира, хочет возродить сверхзвуковые пассажирские перевозки. До этого единственными сверхзвуковыми авиалайнерами, которые регулярно перевозили пассажиров, были вышеупомянутый "Конкорд" и советский Ту-144. Обе машины давно вывели из эксплуатации из-за их критических недостатков - в частности, чрезмерной генерации шума и высоких затрат на эксплуатацию.

Впрочем, сейчас на Западе активно разрабатывают новые сверхзвуковые пассажирские самолеты, которые уже не будут иметь таких недостатков. Более того, ранее авиакомпания United Airlines даже заказала 15 перспективных сверхзвуковых самолетов Overture.

Напомним, в этом году разработчик самолета - американская компания Boom Technology - сообщила, что построила завод, который будет производить Overture.

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