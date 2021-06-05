Авиакомпания United Airlines заказала 15 сверхзвуковых "полностью экологичных" самолетов Overture.

Американская United Airlines, которая входит в ТОП-3 авиакомпаний мира, заказала 15 сверхзвуковых самолетов Overture для организации пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Avianews.

Сотрудничать она будет с компанией Boom Supersonic из Денвера: авиакомпания хочет получить на выходе безопасное, удобное в обслуживании и экологичное воздушное судно.

Первый образец хотят собрать в 2025 году, а тестовые полеты начнутся через год – в 2026 году. Возить пассажиров Overture, по планам, начнет к 2029 году.

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Характеристики самолета Overture

Планируется, что скорость авиалайнера составит 1800 км/ч - это вдвое быстрее современных реактивных самолетов.

Overture должен стать первым крупным коммерческим самолетом, который будет иметь нулевое воздействие на окружающую среду с момента создания за счет использования специального экологического топлива.

We're the first U.S. airline to sign an agreement for @boomaero's ‘Overture’ airliners which are expected to be net-zero carbon and connect 500+ cities in nearly half the time. Taking off in 2029: https://t.co/aTeMBwXa10#BoomSupersonicpic.twitter.com/GOeag9c1HF — United Airlines (@united) June 3, 2021

Если характеристики подтвердятся, авиаперевозчик может заказать еще дополнительно 35 авиалайнеров.

United Airlines уже назвала потенциальные маршруты самолета Overture: он может соединить Нью-Йорк и Лондон за 3,5 часа, Нью-Йорк и Франкфурт за 4 часа, Сан-Франциско и Токио за 6 часов. Время в пути благодаря скорости сократится вдвое.

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Автор: Олег Давыгора