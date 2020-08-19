В Италии с рельсов сошел пассажирский поезд (фото)

Поезд направлялся из Милана в Лечче.

В Италии на севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека.

Читайте такжеВ Португалии с рельсов сошел скоростной поезд: много пострадавших (фото) Как сообщает ANSA, авария произошла в коммуне Карнай в 25 км к северу от Милана. Поезд направлялся по линии Милан-Лечче.

Всего в результате аварии пострадали три человека - два машиниста, у них незначительные травмы, и один пассажир, которому пришлось выбить окно в вагоне поезда, чтобы выбраться.

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В 2018 году на Тайване сошел с рельсов поезд, погибли 17 человек, и более сотни получили травмы.

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Автор: Катерина Шварц