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В Италии с рельсов сошел пассажирский поезд (фото)

18:10, 19 августа 2020
Мир
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В Италии сошел с рельсов поезд / фото ansa.it

Читайте такжеВ Португалии с рельсов сошел скоростной поезд: много пострадавших (фото) Как сообщает ANSA, авария произошла в коммуне Карнай в 25 км к северу от Милана. Поезд направлялся по линии Милан-Лечче.

Всего в результате аварии пострадали три человека - два машиниста, у них незначительные травмы, и один пассажир, которому пришлось выбить окно в вагоне поезда, чтобы выбраться.

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Автор: Катерина Шварц

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