В Италии с рельсов сошел пассажирский поезд (фото)
18:10, 19 августа 2020Мир
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Поезд направлялся из Милана в Лечче.
В Италии сошел с рельсов поезд / фото ansa.it
В Италии на севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека.
Читайте такжеВ Португалии с рельсов сошел скоростной поезд: много пострадавших (фото) Как сообщает ANSA, авария произошла в коммуне Карнай в 25 км к северу от Милана. Поезд направлялся по линии Милан-Лечче.
Всего в результате аварии пострадали три человека - два машиниста, у них незначительные травмы, и один пассажир, которому пришлось выбить окно в вагоне поезда, чтобы выбраться.
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