Это далеко не первый российский дрон, упавший в Румынии.

На территории Румынии обнаружили воронку от взрыва российского дрона после ночной атаки РФ на украинскую портовую инфраструктуру.

Как сообщает Министерство национальной обороны Румынии, сегодня ночью в районах округов Тулча и Галац объявляли воздушную тревогу в связи с запуском российских дронов.

Впоследствии был обследован район в окрестностях Плауру, уезда Тулча и обнаружена воронка на месте возможного падения и взрыва дрона на растительной территории на берегу реки Килия, примерно в 3 км от города Плауру.

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Отмечается, что подразделения Минобороны Румынии продолжают мониторинг воздушного пространства и исследовательские миссии в районах, где могут возникнуть риски в результате российских атак.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения Российской Федерации на некоторые объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", - отмечается в сообщении.

Российские дроны в Румынии

В последние месяцы, когда Россия начала целенаправленно уничтожать украинскую портовую инфраструктуру, удары наносились в том числе по объектам в непосредственной близости от Румынии. Зафиксировано уже несколько случаев, когда российские дроны или их обломки падали на румынской территории.

13 сентября в Румынии впервые объявили воздушную тревогу - из-за атаки россиян по Украине. Для жителей румынских населенных пунктов на границе начали сооружать временные бетонные укрытия.

Также СМИ сообщали, что Румыния перебрасывает средства ПВО ближе к поселкам, расположенным через реку от Украины, а также увеличивает количество военных наблюдательных пунктов и патрулей в этом районе.

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