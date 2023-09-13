Экстренные предупреждения получили жители приграничных с Украиной населенный пунктов.

В Румынии жители приграничных с Украиной Тульчанского и Галацкого районов получили на свои смартфоны экстренное правительственное предупреждение RO-Alert об угрозе падения обломков во время атаки российских беспилотников на соседний Измаильский район Украины. Об этом сообщает румынское издание News.ro.

"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты. В случае отсутствия укрытия оставайтесь в помещении, подальше от окон и наружных стен", – говорилось в этом сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации длился около 90 минут.

Видео дня

Наутро премьер-министр Румынии Марчел Чолаку уже был вынужден успокаивать население и прессу, которые обеспокоены самим фактом строительства укрытий и воздушными тревогами в приграничных районах. По его словам, ситуация там полностью под контролем.

"На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума. Никто на нас не нападал и не нападает. Некоторые обломки упали с беспилотника, сбитого украинской армией. Не было взрывчатки, не было ничего, что могло бы нанести вред гражданам", – заявил он.

Падение российских дронов в Румынии

Как сообщал УНИАН, 4 сентября во время очередного налета российских дронов на Измаил, отделенный от Румынии лишь одним из русел в устье Дуная, один такой беспилотник упал на румынской территории. Румынские власти некоторое время отрицали этот факт, пока в сети не появилось видео мощного взрыва именно на румынской стороне Дуная. Только тогда Бухарест признал очевидное.

Сначала румынские власти раздумывали об эвакуации населения из опасной зоны, но потом решили обустроить бетонные укрытия.

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