Судно принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Боевики, подконтрольные иранским властям, захватили контейнеровоз в Персидском заливе.

Как сообщило информационное агентство Tasnim, захват произошел в 50 морских милях к северо-востоку от портового города Фуджейра в ОАЭ. А по данным Times of Israel, речь идет о контейнеровозе MSC Aries под португальским флагом, но он принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Последний раз контейнеровоз зафиксировали вчера у берегов Дубая на пути к Ормузскому проливу. У корабля были отключены геолокационные данные, что является обычной практикой для израильских судов, проходящих через этот регион.

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Обострение арабо-израильского конфликта

Напряженность в арабо-израильськом конфликте достигла пикового уровня за последние годы. После авиаудара по посольству Ирана в Сирии, который, вероятно, нанес Израиль, и в результате которого были уничтожены два иранских генерала, Тегеран пригрозил Израилю местью.

По мнению аналитиков, страны находятся на грани военной эскалации. В частности, на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Израиль ожидает нападения Ирана в течение ближайших двух дней. По некоторым данным, Иран для нападения на Израиль может применить более сотни дронов и десятки ракет, способных поразить военные цели.

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