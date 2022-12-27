В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины. Однако, по моему мнению, сегодня вероятность нападения с территории Беларуси довольно мала. Перемещение техники на территории этой страны — банальная игра на нервах украинцев.

Например, пять дней назад было зафиксировано движение эшелонов техники к украинской границе: из "Обуз-Лесновского" полигона выехало два эшелона с танками, которые подъехали к Мозырю, зацепили локомотив и поехали снова к полигону. И как раз такие маневры заставляют Украину держать дополнительные силы у беларуской границы и постоянно держат Украину в напряжении. Это игра с нервозным фактором, ведь информационные операции никто не отменял.

Это не значит, что ситуация не может измениться. Мы не имеем доказательств того, что не будет попытки повторного наступления с территории Беларуси. Однако по состоянию на сейчас осуществить такое наступление невозможно. Ни российская группировка в РБ, ни беларуская армия не имеют для этого достаточно сил.

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Первая причина - в количестве россиян на территории Беларуси. По состоянию на сейчас это менее 20 тысяч, большинство из них - мобилизованы. Для планирования наступления российское руководство должно перебросить в Беларусь дополнительные силы в количестве, минимум, 10 тысяч военных, а также дополнительную тяжелую технику. Сейчас у них относительно небольшое количество тяжелой техники.

Менее чем за три недели беларуская армия также не сможет сформировать ударную группировку

То есть, даже если решение о наступлении будет принято сейчас, сформировать ударную группировку из россиян удалось бы, по меньшей мере, за три недели. Имею в виду, что в течение этих двух-трех недель с территории РФ будет перебрасываться 5-6 эшелонов с техникой в сутки. Сейчас такого движения техники нет.

Второе, если взять боеспособную часть беларуской армии, - это силы специальных операций в количестве 5-6 батальйонно-тактических групп. Но они находятся на границе с начала полномасштабной войны. Разместить там большее количество беларуских военных без дополнительных мобилизационных мер также невозможно.

К слову, мобилизация в Беларуси не происходит. Военкоматы действительно провели определенную проверку, выдали людям предписания. Однако в армию граждан не призывают.

Даже если предположить принятие решения о мобилизации, понадобится много времени для ее проведения и обучения личного состава. Менее чем за три недели беларуская армия также не сможет сформировать ударную группировку. К тому же Лукашенко не нужно объявление мобилизации в Беларуси. Зачем это ему?

Если в РФ более 80% населения поддерживает войну против Украины, в Беларуси ситуация противоположная. По некоторым социологическим исследованиям, 80-85% населения категорически против участия беларуской армии в войне.

Кроме того, Беларусь продолжает находиться в состоянии политического кризиса. Лукашенко пытается сделать все, чтобы усилить, а не потерять власть. Поэтому он будет и дальше пытаться избежать участия белорусов в войне. К тому же по сравнению с началом года, у Путина все меньше возможностей для давления на Лукашенко.

Так, падение экономики Беларуси по результатам года, скорее всего, будет на уровне 5-6%. Это самое большое падение белорусской экономики за 10 лет. Но по показателю ВВП, это означает возвращение лишь к состоянию 2018-го года.

Осенью Китай зафиксировал отношения с РБ на ступеньку выше, чем с РФ

Например, внешняя торговля Беларуси профицитная. Это означает, что страна больше продает, чем покупает. С точки зрения баланса внешней торговли, он сейчас лучший за последние семь лет. Конечно, Путин попытается предоставить Лукашенко доступ к рынкам. Часть белорусской продукции действительно замещает европейскую продукцию, которая больше не продается в РФ. Но в таком случае получается, что Путин сам заинтересован в этом не меньше, чем Лукашенко.

А если посмотреть на внешнюю политику, то осенью Китай зафиксировал отношения с РБ на ступеньку выше, чем с РФ. Таким образом, Китай стал одним из ключевых партнеров официального Минска в попытке уравновесить влияние Москвы.

В целом же влиять на Беларусь сегодня рычаги должны три страны - Китай, Турция и Россия. Два из этих партнеров сейчас против участия Беларуси в войне против Украины. И пока такая ситуация не изменится, Лукашенко постарается не впутывать свою армию в войну.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего