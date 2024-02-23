Премьер-министр Никола Пашинян обвинил ОДКБ в том, что те не выполнили своих обязательств по Армении.

Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где главную роль играет Российская Федерация.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никола Пашинян в интервью телеканалу France 24. Причиной стало то, что члены ОДКБ не выполняли договор о коллективной безопасности в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах.

"Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Пашинян.

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Он также отметил, что вопрос о закрытии российской военной базы в Армении пока "не стоит на повестке дня". В то же время премьер раскритиковал российские власти, которые несколько месяцев назад "открыто призывали армянское население свергнуть власть". По словам Пашиняна, российская пропаганда против него не уменьшается.

Как известно, военная база РФ была развернута на севере Армении по договору Москвы и Еревана от 1995 года. Срок договора-до 2044 года.

Отношения Армении и России

Как сообщал УНИАН, в октябре 2023 года Армения утвердила Римский устав, что обязывает ее арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на их территории.

Тогда же Пашинян отказался от визита на заседание Совета глав государств СНГ, объяснив это "рядом обстоятельств" и заявил, что Армения ищет новых партнеров, поскольку Россия не выполнила свои союзнические обязательства.

А уже 23 ноября Армения впервые не участвовала в заседании ОДКБ

Недавно Пашинян заявил, что Россия задерживает поставки оружия, которую страна уже оплатила.

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