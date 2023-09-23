Россиянин просил убежища в Норвегии, но начал бояться, что его экстрадируют в Украину, против которой он воевал.

Бывший командир "вагнеровцев" Андрей Медведев, бежавший из РФ в Норвегию и просивший там убежища, был задержан при попытке нелегально пересечь границу. Он пытался попасть на Кольский полуостров после захода солнца, пишет Barents Observer.

Издание отмечает, что задержание произошло за считанные часы после встречи Медведева с их журналистами. Во время разговора, отмечает СМИ, он выглядел взволнованным и высказывал опасения, что вскоре его экстрадируют в Украину. Наемник убеждал, что возвращение в Россию будет более безопасным для него, чем экстрадиция.

27-летний бывший боец ЧВК "Вагнера" также сказал журналистам, что намерен пересечь границу, и ищет кого-то с автомобилем, кто мог бы его подвезти.

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Вскоре после этого Медведев, вероятно, направился к приграничному селу Гренсе-Якобсельв, которое от РФ отделяет лишь небольшая и неглубокая река. Именно здесь он был задержан норвежской полицией.

Кто такой Андрей Медведев

Об Андрее Медведеве, бывшем командире, сбежавшем из ЧВК "Вагнера", миру стало известно в конце прошлого года. Он дал громкое интервью, в котором утверждал о казнях "вагнеровцев" за отказ воевать против Украины.

В начале 2023 года наемнику удалось попасть в усиленно охраняемую пограничную зону на Кольском полуострове, а затем переправиться из РФ в Норвегию. Здесь он попросил убежища.

Вскоре Медведева задержали за нарушение правил пребывания в стране. Впоследствии задержали еще раз – из-за пьяного дебоша. В начале апреля он был задержан снова – теперь в Швеции, за нелегальное пересечение границы. Кроме этого, весной суд в Норвегии приговорил его к 14 суткам заключения за хулиганство и ношение пневматического оружия.

До этого времени "вагнеровец", воевавший против Украины, находился в Европе и утверждал, что боится депортации в РФ.

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