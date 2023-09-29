Минобороны Франции заявляет о "мобилизации французского промышленного ноу-хау в поддержку Киева".

В эти дни в Киеве проходит международный Форум оборонных индустрий. Накануне мероприятия страну посетил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Как сообщает Минобороны страны, Лекорню посетил Киев в сопровождении представителей около двадцати французских компаний, специализирующихся на производстве военной бронетехники, артиллерийских средств, беспилотников, систем разминирования.

"Эти представители подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумов о взаимопонимании с украинскими промышленниками, что свидетельствует о мобилизации французского промышленного ноу-хау в поддержку Киева", – говорится в сообщении ведомства.

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Комментируя визит и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным Лекорню подчеркнул, что Париж "собирается перейти от логики продаж из запасов к логике промышленных партнерств". Также он подчеркнул, что Франция должна продемонстрировать "выдержку" в своей поддержке Украины.

Министерство отмечает, что "эта поездка была частью первого Форума оборонной промышленности, организованного в эту пятницу Украиной".

Президент Зеленский днем ранее писал в своем X (Twitter) о визите французской делегации: "Я поприветствовал министра обороны Франции Лекорню. Ценю всестороннюю поддержку Франции и усилия президента Макрона по усилению нашей обороны, включая очень эффективные SAMP/T, Caesar, SCALP-EG. Обсудили проекты совместного производства и усиления противовоздушной обороны Украины".

Форум оборонных индустрий - что надо знать о мероприятии

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует провести Форум оборонных индустрий с производителями оружия со всего мира.

Ожидалось, что мероприятие состоится осенью. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что более 160 оборонных компаний мира вызвались принять участие в Форуме оборонных индустрий.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, по сообщению пресс-службы НАТО, во время первого заседания форума сообщил, что в мероприятии приняли участие представители более 20 стран Альянса.

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