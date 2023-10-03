Сообщается, что выпускать будут более дешевую версию БПЛА Aarok MALE.

Французская компания Turgis & Gaillard подписала контракт с украинским государственным предприятием "Антонов" об общем производстве БПЛА Aarok MALE - La Tribune.

По словам президента компании Фанни, эта версия беспилотника должна "взлететь уже в следующем году".

Дроны La Tribune - уменьшенная и более дешевая версия беспилотника Aarok MALE.

Известно, что соглашение подписали во время визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню 28 сентября. Беспилотник Aarok, которые станет выпускать "Антонов", будет предназначаться только для Вооруженных сил Украины.

Дроны Aarok - что известно

Aarok - это БПЛА средней высоты и большой выносливости, несущий различные датчики и вооружение в зависимости от миссии. Максимальная скорость дрона - 463 км/ч.

Он может летать в течение 30 часов и не требует подготовленной инфраструктуры. Новая версия более удешевленная и уменьшенная, а по возможностям он превосходит MQ-9 Reaper.

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