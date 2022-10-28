Его первым проектом станет сбор средств на машины скорой помощи.

Американский астронавт Скотт Келли стал амбассадором платформы UNITED24.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Теперь он стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и будет развивать направление "медицинская помощь", - отметил Зеленский.

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По словам главы государства, первым проектом Келли станет сбор на машины скорой помощи класса С.

"Гордимся возможностью иметь такого амбассадора. Спасибо за мощную помощь Украине реальными делами", - добавил президент Украины.

UNITED24: что известно о платформе

Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский разработал проект по поддержке Украины UNITED24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта UNITED24 стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

Амбассадорами United24 также является известная американская музыкальная группа Imagine Dragons, креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американский актер Марк Хэмилл. Обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" и "Пибоди" Барбра Стрейзанд стала послом UNITED24. Также партнером UNITED24 стал украинский футбольный клуб "Шахтер" (Донецк).

В октябре амбассадором также стал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

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