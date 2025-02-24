Лидер ультраправой партии сообщила, что получила еще и личное поздравление Маска.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и американский миллиардер Илон Маск поздравили ультраправую партию "Альтернатива для Германии", которая заняла второе место на внеочередных выборах в Бундестаг, одновременно проигнорировав партию-победителя ХДС/ХСС. Об этом пишет The Guardian.

"Народ Германии огромным количеством голосовал за изменения. Я хочу поздравить Алису Вайдель (лидер партии АдГ, - ред.) с удвоением доли голосов АдГ. Успехов и благослови Господь Германию!" - написал Орбан в социальной сети Х.

Маск в комментарии к этому сообщению тоже поздравил Вайдель, отметив, что при таких темпах роста АдГ станет "партией большинства к следующим выборам".

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Сама же Вайдель сообщила, что получила сообщение с личным поздравлением Маска.

"Сегодня утром, включив телефон, я увидела, что получила звонки и сообщения из США, в том числе от Илона Маска с личными поздравлениями. Я сегодня позвоню - кому, не скажу здесь и сейчас, потому что это охватывает определенный уровень доверия, но мы на связи. Мы являемся международно признанной силой Германии. Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами, включая администрацию Трампа (Дональд Трамп - президент США, - ред.)", - сказала лидер "АдГ".

Выборы в Германии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, на внеочередных выборах в Бундестаг в Германии победил блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом. Пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место. Социал-демократическая партия во главе с канцлером Олафом Шольцом стала третьей.

Президент США Трамп поздравил победу консервативных сил на парламентских выборах в Германии. "Похоже, что консервативная партия в Германии одержала очень большую и ожидаемую победу на выборах. (...) Это большой день для Германии и для Соединенных Штатов Америки. Поздравляю всех - впереди еще много побед!" - написал он.

Мерц после победы на выборах в Германии раскритиковал США. Он заявил, что его внешнеполитической целью является достижение независимости страны от Соединенных Штатов Америки. Политик добавил, что ему очень интересно, каким будет июньский саммит НАТО и будет ли идти речь о Североатлантическом Альянсе в его нынешнем виде.

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