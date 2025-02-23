Судя по тексту заявления, президент США не совсем понимает, кто побеждает на немецких выборах.

Президент США Дональд Трамп приветствовал победу консервативных сил на парламентских выборах в Германии. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

"Похоже, что консервативная партия в Германии одержала очень большую и ожидаемую победу на выборах. (...) Это большой день для Германии и для Соединенных Штатов Америки. Поздравляю всех - впереди еще много побед!" - написал он.

Вместе с тем из текста публикации очевидно, что советники не предоставили Дональду Трампу детальной информации о том, кем являются "консерваторы", победу которых он так радостно приветствует.

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"Как и в США, народ Германии устал от политики, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции, которая доминировала много лет", - написал он.

Здесь следует уточнить, что именно блок ХДС/ХСС являлся основой правительственной коалиции времен длительного канцлерства Ангелы Меркель, когда Германия начала активно развивать ненавистную Трампу "зеленую энергетику" и приняла много мигрантов из Азии и Африки.

Парламентские выборы в Германии: последние новости

Как писал УНИАН, по первым данным, на внеочередных выборах в Бундестаг в Германии побеждает блок партий ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом. Предварительно, блок набирает 29% голосов. Праворадикальная и пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую так активно поддерживал Илон Маск, заняла второе место с 19,6% голосов, что вдвое больше ее результатов на двух предыдущих выборах. Социал-демократическая партия во главе с действующим канцлером Олафом Шольцом набрала лишь 16%. Еще 13% имеет партия "Зеленых", 8,6% у "Левых", 4,9% - у Свободной демократической партии.

Стоит отметить, что Фридрих Мерц, победу которого так радостно приветствует Дональд Трамп, ранее неоднократно высказывался в поддержку Украины и осуждал действия России. По крайней мере на уровне риторики в последнее время он был значительно более проукраинским чем действующий канцлер Олаф Шольц.

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