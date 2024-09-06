Правые и левые популисты получили значительную поддержку немцев на местных выборах в нескольких регионах страны.

Германия стала главной целью российской кампании по дезинформации в Европе. Одним из направлений российских усилий стала поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет Spiegel.

На днях американское ФБР опубликовало большой отчет с фактами российской информационно-психологической операции воздействия на западные общества. Ее целью является ослабление поддержки Украины и подрыв имиджа НАТО. Продвижение АдГ является частью этих усилий.

В одном из документов, который ФБР приписывает российской компании "Агентство социального проектирования", говорится о том, что АдГ должна была быть поддержана "всеми возможными средствами". В частности, россияне пытались создать из немецких ультраправых "образ мучеников", "страдающих за демократию и национальные интересы Германии". Это должно было быть достигнуто, например, путем распространения фальшивых видеороликов или вебсайтов.

Видео дня

По мнению ФБР, попытки влияния на Европу и Германию в частности были инициированы с самого верха - "под руководством и контролем администрации президента России".

Триумф ультраправых в Германии

Как писал УНИАН, в начале сентября в восточногерманских землях Тюрингия и Саксония прошли местные выборы, где ультраправая АдГ набрала более 30% голосов. АдГ выступает против поддержки Украины, за тесное сотрудничество с РФ и диалог с Путиным.

В день голосования лидер ячейки партии в Тюрингии Бьорн Хеке приехал на избирательный участок на российском авто "Нива". Немецкие журналисты высказали мнение, что тем самым Хеке стремился акцентировать внимание на ностальгии по социализму, которая распространена среди части восточногерманского населения

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