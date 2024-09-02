Немецкие журналисты выразили мнение, что тем самым Хеке стремился акцентировать внимание на ностальгии по социализму.

В Германии лидер ультраправых Тюрингии Бьорн Хеке приехал на выборы на "Ниве".

Напомним, ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) выиграла выборы в ландтаг Тюрингии. Как пишет BILD, местная ячейка АдГ считается самой радикальной во всей Германии, а ее лидер Бьорн Хеке осужден за нацистскую символику.

В воскресенье политик приехал к избирательному участку на синем автомобиле "Нива". За ним следовал черный BMW с охранниками.

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Немецкие журналисты выразили мнение, что тем самым Хеке стремился акцентировать внимание на ностальгии по социализму, которая распространена среди некоторых жителей бывшей ГДР.

До этого, скандальный политик уже появлялся с "Нивой" в агитационных роликах. Несмотря на победу АдГ, в собственном избирательном округе Хеке проиграл кандидату от ХДС.

Выборы в Германии

Пророссийские партии добились успеха на местных выборах в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал партии, прошедшие в земельные парламенты - ландтаги - Саксонию и Тюрингию, не пустить к власти правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ) и создать коалицию без них.

Это заявление он сделал как член фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге. "Все демократические партии должны сформировать стабильные правительства без правых экстремистов", – подчеркнул Шольц.

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