Россия проводит широкомасштабную операцию информационно-психологического воздействия на Европу.

Россия проводит в Европе масштабную информационно-психологическую операцию, и едва ли не успешнее всего она проходит в Германии. Об этом пишет Politico.

В среду американское ФБР предъявило двум российским гражданам обвинения в попытках повлиять на американские выборы. Поданный в суд и таким образом обнародованный набор материалов показал, что в Европе разворачивается кампания по манипулированию политиками, бизнесменами, журналистами и другими влиятельными лицами.

В 277-страничном досье подробно описаны планы России завоевать сердца и умы европейцев. В частности там содержатся ссылки на инструкции российского "Агентства социального дизайна", которые дают понимание российских методов. С целью поссорить Европу с Америкой и подорвать поддержку Украины, сами же россияне называют такие методы, как попытки "вызвать у аудитории рациональную (например, "действительно, почему НАМ нужно помогать Украине?") и эмоциональную (например, "американцы такие подонки!") реакции".

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Россияне широко используют так называемые домены-двойники для распространения фейковых статей и контента, созданного так, будто они происходят из авторитетных западных СМИ. В частности, россияне делают фейковые сайты Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi и других.

Особенно уязвимой мишенью для своего влияния россияне определили Германию.

"Немцы более зависимы, чем французы", - говорится в одном из российских документов, видимо, имея в виду экономическую зависимость Германии от российского газа и экспорта.

"Во-первых, нам нужно дискредитировать США, Великобританию и НАТО, а во-вторых, убедить немцев выступить против "неэффективной политики санкций", - цитирует ФБР внутреннюю российскую записку.

Другой документ Агентства социального дизайна описывает операцию под названием "Разжигание международного конфликта", направленную именно на Францию и Германию.

Его цель: "Эскалация внутреннего напряжения... с целью продвижения интересов Российской Федерации", а также "влияние на реальные конфликты и искусственное создание конфликтных ситуаций" через фейковые статьи, инфлюенсеров, а также таргетированные посты и комментарии в социальных сетях, в том числе фейковые цитаты лидеров мнений.

Российская гибридная агрессия против Европы

Как писал УНИАН, Службы безопасности семи стран Европы сообщили о возможных диверсиях со стороны РФ на энергетических объектах Норвегии, которая сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европе.

Однако аналитики говорят, что Запад фактически не знает, как ему реагировать на российскую гибридную агрессию: для этого просто нет соответствующих инструментов.

Также мы рассказывали, что РФ провернула в Европе одну из самых масштабных операций по подкупу чиновников. В частности, в деле замешан ведущий член крайне правой партии "Альтернатива для Германии" Петр Бистрон.

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