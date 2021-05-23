Глава Евросовета призвал освободить пассажиров самолета, направлявшихся из Афин в Вильнюс.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

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Он призвал освободить пассажиров самолета, направлявшихся из Афин в Вильнюс.

«Очень озабочен сообщениями о вынужденной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить борт и всех его пассажиров. Расследование инцидента со стороны ИКАО должно быть существенным», — написал Мишель.

Роман Протасевич и его задержание

Роман Протасевич - бывший главным редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Белорусские власти объявили Протасевича в международный розыск и включили в "список террористов". Из-за опасений за свою безопасность он покинул страну.

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Rayanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Rayanair при помощи истребителя.

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Автор: Елена Коваленко