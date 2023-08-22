Евгений Пригожин пытается спасти свою группировку.

Евгений Пригожин, возможно, пытается восстановить свою частную военную кампанию "Вагнер" в Африке. Эти усилия необходимы для выживания ЧВК.

Аналитики Института изучения войны отметили, что представители "Вагнера" и, возможно, сам Пригожин прибыли в Мали 19 августа, возможно, для обсуждения ситуации с региональной безопасностью или сотрудничества с Нигером. Один из источников, связанных с ЧВК, опубликовал 21 августа кадры, на которых Пригожин утверждает, что находится в Африке и что Вагнер увеличивает свое присутствие на континенте.

Российский инсайдер утверждал, что Пригожин начал кампанию в СМИ, изображая мольбы нигерийцев о вмешательстве "Вагнера", чтобы помочь ЧВК заключить контракт с Нигером и тем самым спасти военную кампанию. Источник утверждал, что Вагнер столкнулся со значительными кадровыми и финансовыми проблемами из-за сокращения финансирования после восстания 24 июня 2023 года и недавнего заявленного вывода войск из Беларуси.

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Контингент ЧВК, вероятно, насчитывает тысячи человек, которых можно задействовать в операциях в Африке, если "Вагнер" сможет как заключить контракт, так и направить персонал из России и Беларуси, действия, которые Пригожин может рассматривать как последний вариант для сохранения своей независимости от Минобороны России.

Некоторые российские источники, вероятно, проводят информационную операцию, чтобы преувеличить степень борьбы "Вагнера" за выживание, возможно, в поддержку усилий Минобороны РФ по уничтожению репутации Пригожина и ЧВК. Российские инсайдеры все чаще изображают министра обороны Росси Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, как пользующихся полной поддержкой Путина и свергающих непокорных командиров, в то время как "Вагнера" изображают как частную военную компанию, которая борется за выживание.

Эксперты ISW зафиксировали признаки того, что группа "Вагнера" изо всех сил пытается сохранить согласованность, включая недавние сообщения о конфликте внутри высокопоставленных представителей ЧВК. Однако российские источники могут преувеличивать степень трудностей, с которыми сталкивается "Вагнер", особенно если сообщения о поездке Пригожина в Африку точны, а его усилия по заключению контрактов увенчались успехом. Шойгу, вероятно, стремится нанести Вагнеру последний удар, но ему будет трудно сделать этот удар решающим.

Один из российских военных блогеров отметил, что Минобороны России может быть трудно заменить "вагнеровцев" в Африке, поскольку российским силам нужно время для обучения перед развертыванием, они не установили связи с местными жителями, которые есть у "Вагнера", и могут дестабилизировать конфликты, а не подавить их. Если "Вагнер" сможет получить контракты в Африке и развернуть свой персонал до того, как Минобороны РФ это сделает, тогда Пригожин и ЧВК сохранят по крайней мере некоторую способность действовать независимо в Африке.

Пригожин в Африке - что известно

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение якобы из одной из стран Африки. По его словам, сейчас его наемники "делают Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной".

Кроме того, он заверил, что "вагнеровцы" выполняют задачи, которые были поставлены и по которым она дала "обещания, что справится".

Стоит отметить, что ранее контролируемые из Кремля боевики ЧВК "Вагнер" помогают установить в странах Африки карманное руководство, чтобы беспрепятственно обогащаться на алмазах и других ценных ископаемых.

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