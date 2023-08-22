Умельцы разворовывают бюджет Пригожина и наживаются на закупках техники.

После мятежа ЧВК "Вагнер" состояние внутренних дел в компаниях Евгения Пригожина весьма плачевное. Увлеченный своим бескрайним пиаром террорист перестал обращать внимание и контролировать внутреннюю работу сотрудников.

Как пишет ВЧК-ОГПУ, с подачи его заместителя Валерия Чекалова в компании стали активно разворовывать активы самыми различными способами. Один из самых распространенных способов – аккумулирование в штате так называемых "мертвых душ" и получение зарплаты за них. В основном подобным образом наживаются финансисты с сотрудники бухгалтерии.

"В некоторых отделах число таких "нулевых" сотрудников достигало 30-40 человек. Умножьте это число на среднюю зп сотрудника от 50К до 100К и будете удивлены складывающимся цифрам. И это ежемесячно", - сообщил источник.

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Как утверждается, отдельная интересная схема у безопасников. Там такая же золотая жила. Умельцы разворовывают бюджет Пригожина и наживаются на закупках техники. Прикрывает их всех все тот же зам Пригожина Валерий Чекалов. Как работает схема: Пригожину приносят заявки о необходимости закупить оборудование для службы безопасности, в том числе для слежки. В заявках указывается иностранная аппаратура, сообщают, что это очень дорого стоит. Под это Пригожин выделяет бюджет, а в качестве отчёта получает липовые напечатанные чеки. Реально ничего не закупают и не демонстрируют.

Сотрудники пониже рангом просто воруют телефоны и скидывают их на авито. Многие предприимчивые люди в структурах Пригожина находят применение активам, в то время как бойцам-участникам войны не выплачиваются компенсации за ранения.

ЧВК "Вагнер" - последние новости

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал видеообращение, как утверждается, из одной из стран Африки. Видео, в частности, опубликовал близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone.

По словам Пригожина, сейчас ЧВК Вагнера "делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной". Бизнесмен также отметил, что его группировка продолжает выполнение задач, которые были поставлены и по которым она дала "обещания, что справится".

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