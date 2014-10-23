Российский военный самолет нарушил воздушное пространство НАТО

Инцидент произошел недалеко от эстонского острова Сааремаа, сообщил представитель НАТО в Брюсселе. По его словам, в воздух были подняты обеспечивающие безопасность в регионе португальские истребители F-16, которые установили с российским Ил-20 визуальный контакт и вынудили его развернуться, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеВласти Эстонии создадут пограничный спецназ

По данным НАТО, российский самолет летел в сторону Дании и вторгся в воздушное пространство альянса на 600 м. Помимо португальских истребителей в операции были задействованы также истребители бельгийских и шведских ВВС. Сообщается, что российский Ил-20 находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты.

Между тем министерство обороны РФ опровергает факт вторжения самолета российских ВВС в воздушное пространство Эстонии. Как сообщили в ведомстве, военный самолет "совершал плановый учебно-тренировочный полет … над нейтральными водами Балтийского моря". Совершение полета соответствовало международным правилам использования воздушного пространства, подчеркнули в минобороны.