В НАТО готовятся к возможному нападению России – СМИ

Об этом заявил президент Румынии Траян Бэсеску, пишет Европейская правда со ссылкой на Mediafax.ro.

"У Румынии есть план действий на случай необходимости ", - заявил Бэсеску, добавив, что в этом заключается основная разница ситуации до и после саммита в Ньюпорте.

По его словам, у Турции, Польши и стран Балтии был такой план и до саммита НАТО.

"Румыния и Болгария не имели такого плана, поскольку считалось, что они вне зоны риска. Изменения после этого саммита заключаются в том, что в Румынии есть план на случай непредвиденных обстоятельств ", - отметил Бэсеску.

Читайте такжеЧлены НАТО договорились увеличить расходы на оборонуКроме того, по словам румынского президента, план предусматривает сценарии атаки с воздуха, земли или моря.

"99,9%, что этого не произойдет, - заверил он. - Но есть 0,01% шанса, и как глава государства я не имею права не принять во внимание этот кризис безопасности в регионе".

Бэсеску уточнил, что одним из аргументов для того, чтобы иметь план на случай непредвиденных обстоятельств - цепь замороженных конфликтов вокруг Черного моря - Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Крым.

"Все эти конфликты находятся под контролем России и могут быть активированы по одному или все сразу, что могло бы вызвать дестабилизацию с крайне негативными последствиями для Румынии", - сказал Бэсеску.

Читайте такжеСемь стран НАТО договорились создать силы быстрого реагированияОн также напомнил, что российские боевые корабли в Севастополе, который был захвачен Россией в марте, находятся всего в 160 морских милях от румынского берега и могут достичь его за шесть часов.

Бэсеску также напомнил, что боевики задекларировали цель добраться до румынской границы.

Как сообщалось ранее, в связи с российской угрозой северо-восточный корпус НАТО, расположенный в польском Щецине, увеличит свою боевую готовность.