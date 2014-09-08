В НАТО готовятся к возможному нападению России – СМИ
У стран НАТО есть план действий на случай нападения на них России.
Об этом заявил президент Румынии Траян Бэсеску, пишет Европейская правда со ссылкой на Mediafax.ro.
"У Румынии есть план действий на случай необходимости ", - заявил Бэсеску, добавив, что в этом заключается основная разница ситуации до и после саммита в Ньюпорте.
По его словам, у Турции, Польши и стран Балтии был такой план и до саммита НАТО.
"Румыния и Болгария не имели такого плана, поскольку считалось, что они вне зоны риска. Изменения после этого саммита заключаются в том, что в Румынии есть план на случай непредвиденных обстоятельств ", - отметил Бэсеску.
Читайте такжеЧлены НАТО договорились увеличить расходы на оборонуКроме того, по словам румынского президента, план предусматривает сценарии атаки с воздуха, земли или моря.
"99,9%, что этого не произойдет, - заверил он. - Но есть 0,01% шанса, и как глава государства я не имею права не принять во внимание этот кризис безопасности в регионе".
Бэсеску уточнил, что одним из аргументов для того, чтобы иметь план на случай непредвиденных обстоятельств - цепь замороженных конфликтов вокруг Черного моря - Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Крым.
"Все эти конфликты находятся под контролем России и могут быть активированы по одному или все сразу, что могло бы вызвать дестабилизацию с крайне негативными последствиями для Румынии", - сказал Бэсеску.
Читайте такжеСемь стран НАТО договорились создать силы быстрого реагированияОн также напомнил, что российские боевые корабли в Севастополе, который был захвачен Россией в марте, находятся всего в 160 морских милях от румынского берега и могут достичь его за шесть часов.
Бэсеску также напомнил, что боевики задекларировали цель добраться до румынской границы.
Как сообщалось ранее, в связи с российской угрозой северо-восточный корпус НАТО, расположенный в польском Щецине, увеличит свою боевую готовность.