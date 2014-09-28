НАТО усиливает позиции в Польше и странах Балтии из-за российской угрозы

Вашингтон сообщил о своих планах еще в середине августа. Военные из США заменят группу итальянских парашютистов, передает Polskie radio.

Сначала военные прибудут к местности Дравско Поморского воеводства в Польше, а потом переедут к балтийских стран.

В учениях будет использоваться тяжелая боевая техника, в частности танки Abrams M1, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и истребители Ф-16. Посольство США в Варшаве сообщило, что «ротационные учения 'Operation Atlantic Resolve' является следующим этапом постоянного присутствия в Польше, в чем обязались союзники по НАТО результате агрессии России на Украину».

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Как говорится в коммюнике, «цель их присутствия – заверить союзников о гарантиях безопасности и принятии стратегической и военной позиции Альянса во время существования угрозы безопасности в регионе».