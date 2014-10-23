Полиция установила личность канадского стрелка

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами расследования.

По его информации, предполагаемым стрелком был Мишель Зихаф-Бибо (Michael Zehaf-Bibeau) — гражданин Канады, недавно принявший ислам. По данным CTV News, житель Квебека родился в 1982 году, пишет Лента.ру.

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Ранее в среду президент США Барак Обама сообщил, что власти страны не обладают информацией о мотивах стрелявшего, а также о его причастности к террористической сети. Он назвал произошедшее «трагедией» и заявил, что данный инцидент подтверждает необходимость проявления бдительности.

В канадской столице 22 октября неизвестный открыл стрельбу около Национального военного мемориала недалеко от парламента. В результате был убит солдат почетного караула. После выстрелы прозвучали еще в двух местах — в одном из зданий парламентского комплекса и в торговом центре, также расположенном недалеко от парламента. Подозреваемый в стрельбе был убит.