Скончался подозреваемый в нападении на парламент Канады

Полиция Оттавы подтвердила "гибель одного подозреваемого мужского пола". Иных данных по поводу преступников пока нет, пишет ТАСС.

"Совместная полицейская операции продолжается. Пока никто не заключен под стражу", - добавила полиция Оттавы.

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По ее сведениям, инциденты со стрельбой произошли в двух местах - "у Мемориала канадцам, погибшим в годы Первой мировой войны, и на парламентском холме".

"Вопреки поступившим ранее сообщениям, у торгового центра Rideau никаких инцидентов не было", - уточнила полиция.

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