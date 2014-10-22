Опубликовано видео стрельбы в парламенте Канады

18:20, 22 октября 2014
Политика
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В сети появилось видео стрельбы возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве.

На видео видно правоохранителей, которые преследуют преступника, также отчетливо слышны выстрелы.

Неизвестный открыл стрельбу возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве, расположенного неподалеку от парламента страны, а затем забежал в здание парламента и произвел около 30 выстрелов.

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Стрелявший на данный момент не обезврежен. По предварительным данным, подозреваемый в гражданской одежде. 

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