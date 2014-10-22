В Оттаве умер солдат, раненый при нападении в парламенте Канады
Встолице Канады Оттаве в больнице скончался солдат, раненый при нападении в военном мемориале. Еще 3 человека ранены.
Один из, предположительно, нескольких нападавших застрелен.
Огонь был открыт в среду в мемориале и в одном из парламентских зданий.
По данным полиции и очевидцев, всего было произведено не менее 30-и выстрелов.
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Ведутся поиски еще одного или нескольких нападавших, сообщает Радио Свобода.
Парламент закрыт. Премьер-министр Канады Стивен Харпер эвакуирован в безопасное место.
Район нападения оцеплен полицией и бойцами спецподразделений. Жителям центра города рекомендовано не подходить к окнам.
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