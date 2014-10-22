В Оттаве умер солдат, раненый при нападении в парламенте Канады

Один из, предположительно, нескольких нападавших застрелен.

Огонь был открыт в среду в мемориале и в одном из парламентских зданий.

По данным полиции и очевидцев, всего было произведено не менее 30-и выстрелов.

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Ведутся поиски еще одного или нескольких нападавших, сообщает Радио Свобода.

Парламент закрыт. Премьер-министр Канады Стивен Харпер эвакуирован в безопасное место.

Район нападения оцеплен полицией и бойцами спецподразделений. Жителям центра города рекомендовано не подходить к окнам.

Ранее в среду правительство Канады сообщило о повышении уровня террористической угрозы в стране с низкого до среднего.

В минувший понедельник, в канадском городе Сен-Жан-сюр-Ришелье (Квебек) исламский экстремист намеренно сбил на своей машине двух солдат. Один из них скончался. Нападавший был застрелен полицейскими.

Ранее в октябре Канада объявила о поддержке воздушной операции западных стран во главе с США - против действующих в Ираке и Сирии боевиков радикальной группировки «Исламское государство».