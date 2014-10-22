Российский самолет-разведчик Ил-20 вторгся в воздушное пространство Эстонии

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии к западу от Хийумаа и Сааремаа в течение примерно одной минуты, сообщает генштаб Сил обороны.

Сегодня Министерство иностранных дел вызвало посла России в Эстонии Юрия Мерзлякова и передало ему ноту протеста, сообщает rus.postimees.ee.

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Нарушение границы зафиксировал Эстонский центр управления воздушными операциями в Эмари. Самолет не имел плана полетов, его транспондер был выключен, воздушное судно избегало радиоконтакта с Эстонской службой воздушного сообщения.

В связи с инцидентом в воздух были подняты португальские истребители F-16, обеспечивающие безопасность воздушных границ Прибалтики и находящиеся на авиабазе в Шауляе. Они установили визуальный контакт с самолетом-разведчиком над нейтральными водами.